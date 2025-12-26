Bilinç Atölyesi kapsamında düzenlenen programda Ünal, Mehmet Akif’i anlamanın yakın tarihi ve toplumsal değerleri anlamakla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Ahlaki eğitimin amacının fayda değil, hakikate sadakat olduğunu ifade eden Ünal, Akif’in hayatının iman, ilke ve erdem ekseninde şekillendiğini söyledi.

Mehmet Akif’in ahlak anlayışının, insanın neyi koruyacağını, neyi değiştireceğini ve neyi yeniden inşa edeceğini öğretici nitelikte olduğunu dile getiren Ünal, bakış açısının değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Karakter gelişiminde çocuklukta görülen manevi örneklerin önemine değinen Ünal, öğretmenlerin ve edebiyatçıların da düşünce dünyasında etkili olduğunu aktardı.

Konuşmasında, kriz anlarında sergilediği duruş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için güçlü bir rol model olduğunu ifade eden Ünal, gençlere değer temelli bir kişilik inşası çağrısında bulundu.

Program, öğrencilerden birinin Mehmet Akif Ersoy’un “Zulmü Alkışlayamam” şiirini okumasının ardından soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.