Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Hamzalı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA