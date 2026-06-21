Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Hamzalı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA