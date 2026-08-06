Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde yürekleri yakan şüpheli bir ölüm olayıyla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 4 yaşındaki küçük çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin aile üyelerinden oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekten Düştüğü İddia Edilmişti

Olay, 24 Ocak tarihinde Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 yaşındaki Y.E.Y. annesi Z.K. ve üvey dedesi M.K. tarafından "yüksekten düştüğü" iddiasıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan küçük çocuk, Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane Raporu Ölümün Sebebini Ortaya Çıkardı

Çocuğun ölümünün ardından jandarma ekipleri olay yeri olarak belirtilen adreste inceleme yaptı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) özel bir çalışma başlattı.

Hazırlanan hastane raporlarında, talihsiz çocuğun vücudunda darbeye bağlı izler ve kırıklar bulunduğunun belirlenmesi, ölümün yüksekten düşmeyle bağdaşmadığını ortaya koydu.

5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aile üyelerinin ifadelerinde ciddi çelişkiler olduğunu tespit etti. Deliller ve çelişkili ifadeler doğrultusunda;

Anne Z.K.,

Annenin ikinci eşi B.K.,

Üvey dede M.K.,

Kayınvalide A.K.,

Kayınbirader S.K.

gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.