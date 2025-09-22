İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ruhsatsız tabancaların organize suç örgütlerinin işlediği suçlarda vazgeçilmez unsur haline gelmesi nedeniyle bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Organize suç örgütlerinin yasa dışı silahları suç faaliyetlerinde kullanmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, biri otomatik olmak üzere 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, bir uzun namlulu silah ve bu silahlara ait yaklaşık 600 parça mühimmat ve ekipman ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.