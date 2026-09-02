Diyarbakır'da seyir halindeki SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.