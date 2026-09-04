Diyarbakır'da yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Yurt dışı bağlantılı 2 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde taşıdıkları 112 kapsül halinde 780 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

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Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA