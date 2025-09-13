Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi.

Operasyonlarda 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar üretiminde kullanılabilecek ham maddeler de imha edildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, onların geleceğini ve hayallerini korumak en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır” ifadeleri yer aldı.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Diyarbakır Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler ile bölgedeki il jandarma komutanlıklarının koordineli çalışmasına dikkat çekildi.