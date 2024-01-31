Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETT

İİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORDU

"Görgü tanıklarından biri, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi." diye konuştu.İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cinayete ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31.01.2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.