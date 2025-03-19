Sezaryen doğumla dünyaya gelen kız bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Büyük bir mutluluk yaşayan aile, yıllardır bekledikleri bu özel anı sevdikleriyle paylaştı. Tedavi sürecinde emeği geçen Doç. Dr. Adnan Yener ve sağlık ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Doç. Dr. Adnan Yener, tüp bebek tedavisinin sabır ve uzmanlık gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Uzun süren bir yolculuğun ardından ailemizin mutluluğuna ortak olmak bizim için de büyük bir gurur. Sağlıklı bir şekilde bebeklerine kavuşmaları en büyük sevincimiz.”

Aile, yıllar süren özlemlerinin ardından bebeklerini kucaklarına almanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade etti.