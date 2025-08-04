Kahramanmaraş’ta büyük bir ilgiyle devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı, eğitim kurumlarının da katılımıyla zenginleşiyor. Bu yıl fuarda yerini alan Kahramanmaraş Doğa Koleji, Onikişubat Kampüsü’nü tanıtarak öğrencilere ve velilere sunduğu ayrıcalıklı eğitim modeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Müstakil binasında hizmet veren Kahramanmaraş Doğa Koleji Onikişubat Kampüsü; 15 kişilik VIP sınıflar, bire bir özel dersler, deneme kulüpleri, bireysel danışmanlık ve eğitim koçluğu, grup dersleri ile akşam etüt programları gibi birçok olanak sunarak öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlıyor.

Fuarda yoğun ilgi gören Doğa Koleji standında görevli öğretmenler, okulun eğitim vizyonunu anlatarak merak edilen soruları yanıtladı. Katılımcılar, öğrencilere yönelik sunulan kişisel gelişim destekleri ve sınavlara hazırlık süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.