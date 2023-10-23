Mol gününe özel 10.sınıf Kimya Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı sokak röportajları, kim molyoner olmak ister isimli yarışma ve görsel deneyler izleyenlerle paylaşıldı.

Aynı zamanda Kahramanmaraş Doğa Koleji Proje koordinatörü Esra Demirkol’un Mol gününe dikkat çekmek amacıyla düzenlediği ‘Doğanın Kimyası’ Projesi Kapsamında yapılan ‘Hayatımızdaki Kimya’ Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri okul yönetimi ve öğretmenler tarafından verildi.

Daha sonra Maraş Yemekleri Kitabı’nın yazarı Mürüvvet Nazlı, sağlıklı yiyecekler konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

Programın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Doğa Koleji Proje koordinatörü Esra Demirkol, amaçlarının kimyaya dikkat çekmek olduğunu belirtti.