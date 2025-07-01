Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve “doğanın hayaleti” olarak bilinen vaşak, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki dağlık alanda görüntülendi.

Son derece nadir görülen bu yaban hayvanı, bir doğasever tarafından doğa yürüyüşü sırasında fark edilerek saniye saniye kayda alındı. Sessizliği ve çevresiyle uyumlu postu sayesinde doğada görülmesi oldukça zor olan vaşak, kaydedilen görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüleri paylaşan doğasever, karşılaştığı manzaranın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirtti. Uzmanlar ise vaşağın bölgede sağlıklı bir ekosistemin varlığına işaret ettiğini vurguladı.

Göksun’un zengin doğal yaşamına dikkat çeken bu nadir karşılaşma, doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.