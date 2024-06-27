Uzmanlar, güneş kremlerinin sadece yaz aylarında değil, dört mevsim boyunca düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurguluyor. Ancak yaz mevsiminde güneş ışınlarının daha yoğun olması nedeniyle güneş kremi kullanımı daha da önem kazanıyor. Peki, doğru güneş kremi kullanımı nasıl olmalı?

Konuyla ilgili olarak Aksu Haber'e konuşan Eczacı Betül Zabun Kenger, güneş kremi kullanımının bilinçsizce yapıldığında zararlı olabileceğini belirterek, güneş kremi seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı ve çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt