Ancak bu durum, sağlık üzerinde daha büyük riskler doğurabiliyor. Eczacı Betül Zabun Kenger, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak, yanlış ilaç kullanımının hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Eczacı Betül Zabun Kenger, özellikle antibiyotiklerin bilinçsiz şekilde kullanılmasının ciddi tehlikeler yaratabileceğini belirtti.

Eczacı Kenger, grip ilaçlarının kullanımı konusunda özellikle kalp, tansiyon, kolesterol gibi kronik rahatsızlıklar olan hastalarda bilinçsiz ilaç kullanımına karşı ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.