Şarkıları ve sevecen tavırlarıyla tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Barış Manço'nun Dj oğlu Doğukan Manço, babası ile ilgili dikkat çeken bir açıklamara imza attı.

Manço, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu.

Babası ile ilgili bayram anıları sorulan Manço, duygusal itiraflarda bulundu.

"HİÇ BAYRAM ANIMIZ OLMADI"

Ünlü isim, 1999'da kaybettiği babasıyla bayram anılarının sorulması üzerine, "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" dedi.

"BAYRAMDA BABAMIZDAN AYRI KALIRDIK"

Doğukan Manço, şöyle devam etti:

Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.

"BABAMA DA KÜSMÜŞTÜM"

Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü ve yurt dışına gittiğini ifade eden Doğukan Manço, "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et. 2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim" diye konuştu.

Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?"sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk. Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı.

Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı. Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende.