1998 yılında inşaatına başlanılan ve daha sonra Dulkadiroğlu ilçesinin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Doğukent bölgesinde de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

10 binden fazla konuta ev sahipliği yapan mahalle, deprem öncesi yüzlerce vatandaşın keyifle vakit geçirdiği yer olarak bilinirken, depremin ardından ise adeta büyük bir sessizliğin içerisine gömüldü.

Yıkım çalışmaları kapsamında Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapatıyor.

