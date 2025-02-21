Korkunç olay Vietnam'da yaşandı..

Başkent Hanoi'de Giang isimli genç kızın doğum günü kutlaması kötü bitti.

BALON PATLADI

Giang’ın doğum günü kutlaması sırasında elinde tuttuğu pastanın mumları diğer elindeki hidrojen dolu balona temas edince patlama meydana geldi.

"YÜZÜ YANDI"

Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kızın yüzünde, ellerinde ve kollarında ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi.

"YAŞADIĞIM OLAY DERS OLSUN"

Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Bilseydim, kendimi böyle tehlikelinin içine sokmazdım. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun." dedi.

UZMANLAR KAPALI ALANLARDA KULLANILMASINI ÖNERMİYOR

Uzmanlar, hidrojen gazının her ne kadar helyuma göre daha ucuz olsa da son derece yanıcı olduğunu ve ateşle temas ettiğinde patlama riski taşıdığı için hidrojen balonlarının kapalı alanlarda ve eğlence amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.