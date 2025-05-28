Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’daki açıklamasında doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, “Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra, takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk etapta 163 bin 295 annenin hesabına toplu ödeme yapıldı.

Doğum Yardımı Ne Kadar?

Yeni düzenlemeye göre doğum yardımı ödemeleri şu şekilde olacak:

Birinci çocuk için : Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için : Her ay 1.500 TL

Üç ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Ödemeler, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek ve doğrudan annelerin banka hesaplarına yatırılacak.

Doğum Yardımı Kimlere Verilecek?

Doğum yardımından faydalanabilmek için bazı şartlar bulunuyor:

Anne, baba ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması

Ailenin Türkiye’de ikamet etmesi

İlk çocuk için doğumdan itibaren 12 ay içinde ,

Diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce başvuru yapılması gerekiyor 9 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi! İçeriği Görüntüle

Başvurular Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuruları şu iki kanal üzerinden yapılabiliyor:

e-Devlet sistemi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

Kimler Yararlanabilecek?

Bu destekten, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocukların aileleri yararlanabilecek. Dolayısıyla uygulama yeni doğan bebekler için geçerli olacak ve geriye dönük doğumlar kapsam dışı kalacak.