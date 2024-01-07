KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Dokumacı ve İş İnsanı Rauf Dokumacı’nın babaları Mahmut Dokumacı’nın vefat haberi ailesi, sevenleri, iş dünyası ve Kahramanmaraş’ı yasa boğdu.

Çevresinde hep yardımseverliği ile tanınan, samimiyeti ve dostluğu ile bilinen, her gönle dokunmak için yoğun çaba sarfeden merhum Mahmut Dokumacı, bugün öğlen namazına müteakip Abdülhamit han camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Mahmut Dokumacı’nın cenaze törenine 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın yanı sıra kent protokolü, Siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bizler de Aksu TV Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başşasağlığı diliyoruz.

