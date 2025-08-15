15 Ağustos 2025 Güncel Dolar ve Euro Fiyatları
Serbest piyasada dolar/TL bugün saat 09:30 itibarıyla:
-
Alış: 40,8106 TL
-
Satış: 40,8940 TL
-
Günlük Değişim: %0,10 artış
Euro/TL ise:
-
Alış: 47,6894 TL
-
Satış: 47,7540 TL
-
Günlük Değişim: %0,20 artış
Sterlin/TL:
-
Alış: 55,3605 TL
-
Satış: 55,4293 TL
-
Günlük Değişim: %0,11 artış
Dolar ve Euro’nun Dünkü Performansı
-
Dolar: Dün en yüksek 40,8333 TL, en düşük 40,7576 TL seviyesini gördü ve günü 40,8333 TL’den tamamladı.
-
Euro: Dün en yüksek 47,8689 TL, en düşük 47,4817 TL’den işlem gördü ve günü 47,6147 TL ile kapattı.
Aylık ve Yıllık Değişim Oranları
Dolar
-
Aylık: Ağustos başına göre 0,23 TL artış (+%0,57)
-
Yılbaşına göre: 35,3663 TL’den 40,8740 TL’ye (+%15,57)
-
Yıllık: 33,6418 TL’den 40,8740 TL’ye (+%21,50)
Euro
-
Aylık: Ağustos başına göre 0,58 TL artış (+%1,22)
-
Yılbaşına göre: 36,4849 TL’den 47,7081 TL’ye (+%30,76)
-
Yıllık: 36,9600 TL’den 47,7081 TL’ye (+%29,08)
Sterlin
-
Aylık: 1,37 TL artış (+%2,54)
-
Yılbaşına göre: 43,9782 TL’den 55,3801 TL’ye (+%25,93)
-
Yıllık: 43,3464 TL’den 55,3801 TL’ye (+%27,76)
Döviz Çevirici ile Anlık Hesaplama
Anlık olarak dolar, euro ve sterlin çevrimlerini yapmak için [Döviz Çevirici] hizmetini kullanabilirsiniz.