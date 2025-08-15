Dolar: Dün en yüksek 40,8333 TL, en düşük 40,7576 TL seviyesini gördü ve günü 40,8333 TL’den tamamladı.

Euro: Dün en yüksek 47,8689 TL, en düşük 47,4817 TL’den işlem gördü ve günü 47,6147 TL ile kapattı.