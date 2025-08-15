15 Ağustos 2025 Güncel Dolar ve Euro Fiyatları

Serbest piyasada dolar/TL bugün saat 09:30 itibarıyla:

  • Alış: 40,8106 TL

  • Satış: 40,8940 TL

  • Günlük Değişim: %0,10 artış

Euro/TL ise:

  • Alış: 47,6894 TL

  • Satış: 47,7540 TL

  • Günlük Değişim: %0,20 artış

Sterlin/TL:

  • Alış: 55,3605 TL

  • Satış: 55,4293 TL

  • Günlük Değişim: %0,11 artış

Dolar ve Euro’nun Dünkü Performansı

  • Dolar: Dün en yüksek 40,8333 TL, en düşük 40,7576 TL seviyesini gördü ve günü 40,8333 TL’den tamamladı.

  • Euro: Dün en yüksek 47,8689 TL, en düşük 47,4817 TL’den işlem gördü ve günü 47,6147 TL ile kapattı.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

Dolar

Euro

  • Aylık: Ağustos başına göre 0,58 TL artış (+%1,22)

  • Yılbaşına göre: 36,4849 TL’den 47,7081 TL’ye (+%30,76)

  • Yıllık: 36,9600 TL’den 47,7081 TL’ye (+%29,08)

Sterlin

  • Aylık: 1,37 TL artış (+%2,54)

  • Yılbaşına göre: 43,9782 TL’den 55,3801 TL’ye (+%25,93)

  • Yıllık: 43,3464 TL’den 55,3801 TL’ye (+%27,76)

Döviz Çevirici ile Anlık Hesaplama

