Özellikle araç kullananların uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralların dizilimi trafiğin yararınadır. Dönel kavşakta geçiş üstünlüğü sıralaması da karmaşık bir yolda kaza olmasını engelleyecektir. Aynı şekilde kontrolsüz kavşaklarda geçiş üstünlüğü kimde mevzusu da trafikte aynı normlara hizmet etmektedir. Trafikte ilk hangi aracın geçmesi konusunda üç farklı üstünlük vardır. Yolların durumuna göre aracın geldiği yöne göre bu üstünlük değişebilir.

Dönel kavşak ülkemizin her ilinde olan bir yapıdır. Bu yapının yuvarlak bir şekli vardır. Bu şekil etrafında da birden fazla yol kolu vardır. Bu nedenle trafikte giderken karışıklık yaşanabilir. Karışıklığın yaşanmaması için de bu konuda geçiş üstünlüğü getirilmiştir. Dolayısıyla dönel kavşakta geçiş üstünlüğü, kavşak içerisindeki araçlara verilmektedir.

