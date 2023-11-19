TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi’nde bulunan Direkli Mağarası’nı ziyaret ederek keşif çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanda sürdürülen keşif çalışmalarına ilişkin ekipten bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin doğal güzelliklerinden Döngel Direkli Mağarası’nda keşif çalışmaları uzun yıllardır uzman ekiplerce devam ediyor.

Bugün de önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve Milletvekilimiz Ömer Oruç Bilal Debgici ile alanı ziyaret ederek mağaradaki keşif çalışmalarına ilişkin hocalarımızdan bilgiler aldık. 12 bin 540 yıllık geçmişi ile Direkli Mağarası için, tarihin yeni sıfır noktası olmaya aday diyebiliriz” dedi