Down Eğitim, Kültür, Sanat ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı down cafe, yaşanan deprem sonrası yeniden hizmet vermeye başladı.

Bir yaşam merkezi olarak aynı zamanda da özel eğitim ve rehabilitasyon kampüsü olarak hayata geçirilen dernek, Down Cafe ile down sendromlu bireylerin topluma katılımını sağlayabilmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, “deprem zamanı kapılarını vatandaşlarımıza açan Down Cafe tekrardan hizmet vermeye başladı” dedi.