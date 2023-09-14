İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocu için Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince karşılama töreni düzenlendi.
Evinden konvoy eşliğinde alınan milli sporcu Bilginer’e, şehir turu attırıldıktan sonra dokmer girişinde çiçeklerle karşılandı
Milli sporcuya arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra şampiyonluk pastası kesildi.
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur yerhan, aksu haber’e yaptığı açıklamada milli judocu Zeynep Sude Bilginer’le gurur duyduklarını belirtti.