Bu Yıl Hacca Gitmek İçin Başvuruda Bulunan Ve Sınavdan Geçerek Kutsal Topraklara Gitmeye Hak Kazanan Kasaplar Hazırlıklarını Tamamlayarak Yola Çıktı.

Abdulhamithan Camii Önünde Toplanan Kasap Hacılar Aileleri Ve Sevdikleri Eşliğinde Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandılar.

Kutsal Topraklara Gitmek İçin Heyecanlandıklarını Dile Getiren Kasap Hacılar Duygularını Aksu Haber’e Paylaştılar.

Burada Bir Açıklama Yapan Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Mesleklerinin Çok Kutsal Bir Meslek Olduğuna Vurgu Yapatı.