Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Halit Kıvanç'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla siyasiler sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu HALİT KIVANÇ aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk spor basınının duayen ismi, Dünya Kupası’nın unutulmaz sesi Halit Kıvanç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun…" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Radyo ve Televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik...Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.