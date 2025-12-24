O yüzden bu rehberi, hem ilk defa düşünenler hem de daha önce farklı ülkelerde şirket deneyimi yaşamış olanlar için “net, anlaşılır, uygulanabilir” bir çerçevede hazırladım. Başlangıçta şunu da söyleyeyim: İşin özünde mesele “Dubai’de şirket kurulur mu?” değil, “Sizin iş modeliniz Dubai’de hangi kurulumla daha doğru büyür?” sorusu.

İşin en kritik kısmı, ilk adımı doğru atmak. Çünkü Dubai şirket kurma sürecinde yanlış bölge, yanlış lisans türü veya gereksiz gider kalemleri seçerseniz, sonrasında “keşke baştan böyle yapsaydım” demek kaçınılmaz oluyor. Neyse, korkutmayayım; doğru yaklaşınca süreç gayet yönetilebilir.

Neden Dubai? İş Dünyasının Yeni “Merkez” Hissettiren Şehri

Dubai’nin cazibesi sadece vergi meselesi değil. Evet, vergi konusu önemli ama tek başına her şeyi açıklamıyor. Dubai; Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya pazarlarına yakınlığıyla, lojistik ve ticaret açısından ciddi avantaj sağlıyor. Ayrıca finansal altyapısı, uluslararası ağlara erişim kolaylığı ve “yatırımcı dostu” yaklaşımıyla birçok girişimciye rahat nefes aldırıyor.

Bizce Dubai’nin en güçlü tarafı şu: Bir yandan global standartlara çok yakın, diğer yandan hızlı hareket etmeyi seviyor. Evrak işleri “tamamlanınca” değil, “doğru yönetilince” hızlanıyor. Bu farkı anlayan girişimciler, Dubai’de iyi yol alıyor.

Dubai’de Şirket Kurma Seçenekleri: Anakara, Serbest Bölge ve Offshore

Dubai’de iş kurmaya karar verdiğiniz anda karşınıza üç ana rota çıkar. Her rotanın kendine has avantajı ve “uygun olmadığı” senaryolar var. Bu yüzden şu üçlüyü netleştirelim:

Dubai'de şirket kurmak için en yaygın seçenekler: Anakara (Mainland) ve Serbest Bölge (Freezone).

Uluslararası yapı isteyenlerin gündeminde: Offshore.

İşin şekline göre "sadece kâğıt üstünde" değil, operasyonel ihtiyaçlar da belirleyici olur.

İşin şekline göre “sadece kâğıt üstünde” değil, operasyonel ihtiyaçlar da belirleyici olur.

Anakara (Mainland) Şirket: Dubai İçinde Serbest Ticaret Yapmak İsteyenlere

Mainland şirketler, BAE içinde farklı emirliklerde ve Dubai’nin genelinde iş yapma esnekliği sunar. Müşteriniz Dubai içinde olacaksa, yerel pazara satış planlıyorsanız veya fiziksel mağaza/şube mantığıyla ilerleyecekseniz Mainland çoğu zaman daha mantıklıdır.

Bu yapı genelde Dubai Ekonomi birimi üzerinden lisanslanır ve süreç “kurallı” ilerler. Kurallı derken kötü anlamayın; açıkçası bazen bu düzen, girişimciye güven verir. Neyin ne olduğu bellidir.

Serbest Bölge (Freezone) Şirket: Esneklik Sevenlere ve Uluslararası İş Modeline

Freezone tarafı biraz daha esnek paketler sunar. Bazı bölgelerde sanal ofis seçenekleri, paket vize kontenjanları, daha hızlı kurulum gibi avantajlar öne çıkar. Özellikle yazılım, danışmanlık, e-ticaret, uluslararası ticaret gibi alanlarda Freezone modeli sık tercih edilir.

Bir de işin psikolojik tarafı var: Serbest bölgelerde süreç daha “paket” ilerlediği için girişimci kendini daha güvende hissedebiliyor. Ama burada dikkat: Paket diye her paket size uygun olacak diye bir şey yok.

Offshore Şirket: Uluslararası Yapı, Holding Mantığı, Varlık Yönetimi

Offshore yapı genelde Dubai içinde operasyon yürütmekten ziyade; uluslararası ticari yapı kurmak, varlık yönetimi veya holding benzeri bir kurgu yapmak isteyenlerin gündemine gelir. Bankacılık, muhasebe düzeni ve “nerede nasıl kullanılacağı” konusu iyi planlanmalıdır.

Bu noktada şunu söylemeden geçemem: Offshore “her derde deva” değil. Bazen sırf sosyal medyada popüler diye insanlar offshore’a koşuyor; sonra “ben aslında Dubai içinde satış yapacaktım” deyip geri dönüyorlar. Bu, gereksiz masraf demek.

Dubai’de Şirket Nasıl Kurulur? Adım Adım Mantıklı Akış

En çok sorulanlardan biri: Dubai'de şirket nasıl kurulur ve süreç kaç gün sürer? Bu işin cevabı, şirket türüne ve faaliyet alanına göre değişir ama genel akış aynıdır.

1) Faaliyet Alanını Netleştirme

Dubai’de lisanslar faaliyet bazlı ilerler. “Ben genel ticaret yapacağım” demek bazen yeterli değildir; hangi ürün/hizmet, hangi kapsam, hangi hedef pazara satış gibi detaylar lisans seçimini etkiler. Burada fazla geniş yazmak bazen işe yaramaz; bazen de tam tersi, geniş kapsam avantaj sağlar. Denge önemli.

2) Bölge Seçimi: Mainland mi Freezone mu?

Bölge seçimi; maliyeti, vize kontenjanını, ofis zorunluluğunu ve iş yapma biçiminizi etkiler. Dubai’de iş kurmak isteyenlerin en sık yaptığı hata, “en ucuz” diye bir Freezone seçip sonra hedef pazarına uymadığını fark etmesi. Bu yüzden kısa vadeli değil, 12-24 aylık büyüme planıyla seçmek lazım.

3) Şirket İsmi ve Ticari Unvan Onayı

İsim seçimi sadece “havalı” olma meselesi değil. Bazı kelimeler kısıtlı olabilir, bazı sektörlerde özel izin gerekir. İsim onayı genelde hızlı ilerler ama yanlış seçilirse zaman kaybettirir.

4) Lisans Türü Seçimi

Dubai’de genel olarak lisanslar ticari, profesyonel ve endüstriyel olarak ayrılır. İşiniz danışmanlık, yazılım, hizmet gibi ise çoğu zaman profesyonel lisans; ticaret ise ticari lisans; üretim ise endüstriyel lisans daha uygun olur.

Bu noktada sık duyacağınız bir kavram var: Dubai commercial license. Bu, ticari faaliyetlere yönelik lisans türünü ifade eder ve ürün alım-satım, ithalat-ihracat gibi alanlarda kritik olur.

5) Ofis / Adres Seçimi

Mainland tarafında genelde ofis zorunluluğu daha net olur. Freezone tarafında ise sanal ofis, flexi desk gibi seçenekler görülebilir. Burada “adres” konusu sadece formalite değil; bazı bankalar için de önemli bir sinyaldir.

6) Kurulum Evrakları, Başvuru ve Onay

Evraklar; ortaklık yapısı, pasaport, başvuru formları, faaliyet tanımı gibi detaylarla ilerler. Bazı sektörlerde ek kurum onayları gerekir. Süreç iyi yönetilirse genelde 5-10 iş günü içinde sonuç alınabilir. Ama bankacılık ve vize süreçleri bazen biraz daha uzayabilir.

Dubai’de Şirket Kurmanın Avantajları: Sadece Vergi Değil

Herkes vergiden bahsediyor, doğru. Fakat Dubai'de şirket kurmanın avantajları deyince daha geniş bakmak gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla, avantajlar 5 başlıkta netleşiyor:

Uluslararası pazarlara erişim: Dubai üzerinden bölgesel ticaret yapmak kolaylaşıyor.

Yatırımcı ekosistemi: Network, etkinlik, hız ve iş kültürü dinamik.

Operasyonel hız: Doğru danışmanlık ve doğru kurulumla süreçler hızlı ilerleyebiliyor.

Marka algısı: Dubai merkezli şirket olmak bazı sektörlerde güven ve prestij katıyor.

Yapı esnekliği: Freezone paketleri, farklı faaliyet seçenekleri, uluslararası düzenler.

Tabii her avantaj, “doğru yapı seçilirse” avantaj. Aksi halde tam tersi dezavantaj gibi hissedebilirsiniz. İşte bu yüzden rehberin devamı önemli.

Dubai Şirket Kurulumu İçin Şirket Türleri: Hangisi Size Uyar?

Şimdi biraz daha teknik ama sade konuşalım. Dubai şirket kurulumu deyince, “şirket türü” meselesi en kritik kararlardan biri. Çünkü tür; sorumluluk, sermaye algısı, operasyon kolaylığı, hatta bazı sektörlerde güven faktörü yaratır.

LLC (Limited) Şirket

Dubai’de en çok duyacağınız yapı. Hem Mainland hem bazı Freezone senaryolarında benzer mantıkla karşınıza çıkabilir. Kurumsal görünür, ticaret için uygundur, ölçeklenebilir.

Şahıs Şirketi / Sole Proprietorship

Özellikle hizmet bazlı işlerde, tek kişi ilerlemek isteyenlerde gündeme gelir. Burada Dubai de şahıs şirketi kurmak isteyenler genelde daha düşük operasyonla başlar. Fakat faaliyet kapsamı ve sorumluluk yapısı iyi değerlendirilmelidir.

Şube / Temsilcilik

Mevcut bir şirketiniz varsa Dubai’de şube açmak da seçenek olabilir. Ancak şube yapısının lisans ve banka süreçleri farklı ilerler, her modelde aynı kolaylık beklenmemeli.

Dubai Serbest Bölgede Şirket Kurmak: Kimler İçin Mantıklı?

Serbest bölgeler, özellikle yabancı girişimciler için “kolay giriş kapısı” gibi çalışır. Paket mantığı, esnek ofis seçenekleri, sektör odaklı bölge seçimi gibi avantajları var.

Bu yüzden Dubai serbest bölgede şirket kurmak çoğu zaman şu profillere hitap eder:

Yazılım, ajans, danışmanlık gibi hizmet sunanlar

Uluslararası ticaret yapacaklar (ithalat-ihracat, e-ticaret)

Dubai içinde mağaza açmayacak olanlar

Başlangıçta düşük sabit giderle ilerlemek isteyenler

Serbest Bölgede Faaliyet Alanı ve Bölge Uyumu

Her serbest bölgenin bir karakteri vardır. Teknoloji odaklı, lojistik odaklı, emtia-ticaret odaklı bölgeler gibi. Bu seçim, hem maliyetleri hem de işin ilerleyişini etkiler. Açıkçası “en meşhur freezone” yerine “işinizin ruhuna en uygun freezone” daha akıllıca olur.

Dubai Anakara Şirketi: Yerel Pazar ve BAE Geneli Satış İçin

Mainland yapı, Dubai içinde direkt müşteriye ulaşmak isteyenler için güçlü bir seçenek. Fakat ofis maliyetleri, lisans giderleri ve bazı kalemler serbest bölgeye göre daha yüksek olabilir. Yine de hedefiniz yerel pazarsa, bu maliyete değebilir.

Özellikle BAE içinde farklı emirliklerde de iş yapmak isteyenler için Mainland modelin esnekliği ciddi avantaj sağlar. “Ben Dubai’de var olacağım” diyorsanız bu yapı çoğu zaman daha net bir zemindir.

Dubai’de Şirket Açmak İçin Gerekenler: Evrak, Süreç, Pratik Detaylar

Gelelim herkesin “liste” beklediği bölüme. Dubai'de şirket açmak için gerekenler genelde şu başlıklarda toplanır (faaliyete göre değişebilir):

Pasaport kopyaları (ortaklar için)

Vize/ikamet durumu (bazı aşamalarda)

Şirket adı ve faaliyet tanımı

Başvuru formları ve imza beyanları

Adres/ofis sözleşmesi (pakete veya Mainland’e göre)

Gerekirse özel izinler (sektöre bağlı)

Burada küçük ama önemli bir not: Evraklar “var” diye süreç bitmiyor; “doğru formatta” olmalı. Bazen tek bir uyumsuz belge, tüm akışı kilitler. İşte o an insanın siniri bozuluyor, biraz da kahve tüketimi artıyor…

Dubai Şirket Açma Maliyeti 2026: Gerçekçi Bir Çerçeve

Para konuşmadan bu yazı bitmez. Çünkü herkesin aklındaki soru şu: “Toplam ne tutar?” Cevap: Şirket türüne, bölgeye, lisansa, vize sayısına, ofis modeline göre değişir.

Yine de genel bir çerçeve vermek gerekirse, 2026 itibarıyla serbest bölgelerde kuruluş paketleri çoğu senaryoda 4.000-12.000 USD bandında görülebilir. Anakara tarafında ise toplam başlangıç maliyeti çoğu işte 10.000-15.000 USD seviyelerine çıkabilir. Bu rakamlar; lisans, kayıt, adres, bazı resmi giderler gibi kalemleri kapsar ama her şirket aynı değildir, bunu unutmayın.

Bu bölümde özellikle merak edilen anahtar ifade şu: Dubai'de şirket kurma maliyeti. İşte bu maliyeti etkileyen ana faktörler:

Seçilen şirket türü (LLC, şahıs, şube vs.)

Faaliyet alanı ve lisans kategorisi

Serbest bölge seçimi (bazıları pahalı, bazıları daha giriş dostu)

Ofis tercihi (sanal ofis mi, fiziksel mi?)

Vize sayısı (kendiniz + çalışanlar)

Banka hesabı, muhasebe ve danışmanlık ihtiyaçları

Özetle, “tek bir fiyat” yok. Ama doğru planlama ile gereksiz masrafların ciddi kısmı engellenebiliyor. Bizce bu da işin en sevindirici yanı.

Dubai’de Şirket Kurma Maliyeti Nasıl Düşürülür? Gereksiz Harcamaları Elemek

Dubai’de şirket açmak isteyenlerin çoğu “en ucuz” peşinde başlıyor. Normal. Ama bazen en ucuz seçenek, toplamda en pahalı seçenek oluyor. Çünkü yanlış yapı; sonradan lisans değişikliği, adres değişikliği, ek izinler gibi ekstra maliyet çıkarabiliyor.

Maliyeti düşürmek için pratik yaklaşım şöyle olabilir:

İlk yıl hedefinizi netleştirin: Yerel pazar mı, uluslararası mı?

Vize ihtiyacını doğru hesaplayın (fazla vize, gereksiz maliyet).

Ofis seçimini “gösteriş” ile değil, iş modelinizle yapın.

Faaliyet kapsamını ne çok dar, ne gereksiz geniş tutun.

Bankacılık sürecini baştan planlayın (sürpriz yaşanmasın).

Açıkçası burada en çok işe yarayan şey, “kurulumdan önce 1 saat düşünmek.” İnsan bazen heyecanla atlıyor, sonra toparlamakla uğraşıyor. Hepimizin başına gelir, ayıp değil.

Dubaide Şirket Kurmak İsteyen Türk Girişimciler İçin Kısa Notlar

Bölüm başlığını özellikle böyle yazdım çünkü aramalarda bu şekilde de sık geçiyor: Dubaide şirket kurmak. Türk girişimciler genelde iki motivasyonla geliyor: uluslararası satış ve daha sağlam bir global yapı kurma isteği.

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç gerçekçi nokta var:

Dubai şirketi kurmak, tek başına satış garantisi vermez. Pazarlama, ürün/hizmet kalitesi, network yine önemli.

Banka hesabı açılışı, bazı durumlarda beklenenden uzun sürebilir. Bunu plana dahil edin.

Türkiye ile vergi/gelir beyanı gibi konular, kişisel duruma göre değişebilir. Bu yüzden yapı kurulurken “sonrasını” da düşünmek gerekir.

Gördüğümüz kadarıyla, en başarılı girişimciler “Dubai’ye taşınma” ile “Dubai üzerinden iş yapma” arasındaki farkı erken kavrayanlar oluyor.

Dubai Sirket Kuruluşu Sürecinde Sık Yapılan Hatalar

Bu bölüm biraz “dürüst” bir bölüm. Çünkü Dubai sirket kuruluşu sürecinde insanların aynı taşlara basması artık klasikleşti.

Yanlış Şirket Tipi Seçmek

Freezone ile Mainland’i sadece maliyet üzerinden seçmek, en büyük hata. Çünkü iş modeliniz Dubai içinde aktif satış gerektiriyorsa, sonradan “keşke Mainland olsaydım” diyorsunuz.

Faaliyeti Yanlış Tanımlamak

Faaliyet çok dar tanımlanınca ileride yeni hizmet eklemek zorlaşıyor. Çok geniş tanımlanınca da maliyet artabiliyor. Denge şart.

Vize Planlamasını Abartmak

“İleride lazım olur” diye fazla vize almak başlangıç bütçesini şişirir. Önce sürdürülebilirlik.

Banka Sürecini Hafife Almak

Banka hesabı açmak bazen hızlıdır, bazen sabır ister. Başvuru öncesi hazırlık (doküman düzeni, iş modeli açıklığı) işleri kolaylaştırır.

Dubai’de Şirket Kurarken Banka Hesabı ve Ödeme Sistemleri Üzerine Gerçekçi Bir Bakış

Dubai’de şirket kurduktan sonra işin “gerçek hayat” kısmı başlar: ödeme almak, fatura kesmek, tedarikçi ödemek… Banka hesabı burada kilit. Bazı girişimciler “şirketi kurarım, banka hemen açılır” diye düşünüyor; keşke her zaman öyle olsa.

Bankalar; iş modelinizi, müşterinizi, gelir kaynağınızı anlamak ister. Bu kötü bir şey değil, sadece sistem böyle. Bu yüzden:

İş modelinizi net anlatan kısa bir sunum/dosya hazırlamak

Planlanan gelir kaynaklarını açık yazmak

Gerekli belgeleri düzenli sunmak

gibi adımlar süreci rahatlatır. Bir de küçük bir gerçek: Bazen “en büyük banka” en iyi seçenek olmayabiliyor. İhtiyacınıza göre değerlendirmek daha akıllıca.

Dubai’de Şirket Kurmak İsteyenler İçin Mini Kontrol Listesi

Yazının bu noktasında kafanız biraz dolduysa normal. O yüzden kısa bir kontrol listesi bırakıyorum; ekran görüntüsü alıp saklayan çok oluyor (bunu da biliyoruz).

Hedef pazarım neresi? Dubai içi mi, uluslararası mı? Faaliyetim net mi? Hangi hizmet/ürün? Freezone mu Mainland mi daha uygun? Lisans türüm hangisi? Ofis ihtiyacım gerçek mi, formalite mi? Vize sayım kaç? İlk yıl kaç kişi olacak? Banka hesabı için hazırlığım var mı? Muhasebe ve yıllık yenileme maliyetlerini bütçeye yazdım mı?

Dubai’de Offshore Şirket Kurmak: Kime Uyar, Kime Uymaz?

Şimdi biraz daha “özel” bir konuya gelelim: Dubai de offshore şirket kurmak. Offshore yapı, genelde Dubai içinde fiziksel operasyon kurmak isteyenlerden çok, uluslararası yapı isteyenlerin gündeminde olur.

Offshore’un iyi tarafları olabilir: Bazı iş kurgularında daha sade yapı, uluslararası ticarette farklı kolaylıklar, varlık yönetimi gibi. Ama şu gerçek: Eğer Dubai içinde müşteriyle yüz yüze ticaret yapmak, mağaza açmak, aktif lokal operasyon yürütmek istiyorsanız offshore çoğu senaryoda uygun değildir.

Bu yüzden offshore düşünüyorsanız kendinize şunu sorun: “Benim hedefim operasyon mu, yapı mı?” Bu sorunun cevabı offshore’u netleştirir.

2026’te Dubai’de Şirket Kurmak: Trendler ve Yeni Dönem Mantığı

Dubai son yıllarda teknoloji, yapay zekâ, fintech, lojistik, turizm ve gayrimenkul gibi alanlarda ciddi yatırımlar çekiyor. Bir de uzaktan çalışma ve global ekip kurma trendi var. Bu yüzden Dubai, “tek bir sektör şehri” değil; çok sektörlü bir mıknatıs gibi.

Burada bizim gözlemimiz şu: Sürdürülebilir büyüme hedefleyen girişimler, “hızlı kurulum” kadar “doğru yapı”ya da odaklanıyor. Yani sadece şirketi açmak değil, şirketi sağlıklı yaşatmak önemli.

GloBridge ile Dubai’de Şirket Kurulum Sürecini Daha Az Stresli Yönetmek

Dubai’de şirket kurmak, doğru kurgulanınca gerçekten keyifli bir büyüme hamlesine dönüşebiliyor. Ama yanlış adımlarla başlanırsa, insanın enerjisini emebiliyor; özellikle lisans, bölge seçimi ve banka süreçleri iyi yönetilmezse. İşte tam bu noktada deneyimli bir danışmanlıkla ilerlemek fark yaratır.

GloBridge olarak, girişimcilerin ihtiyaçlarını dinleyip “tek tip paket” sunmak yerine, iş modeline uygun yapı önerileriyle ilerlemeye odaklanıyoruz. Anakara mı serbest bölge mi, hangi lisans daha doğru, vize planı nasıl olmalı, bütçe nerede şişiyor… bunları netleştirip süreci daha kontrollü hale getirmek mümkün. Açıkçası bizce en değerli şey, baştan doğru plan yapıp sonradan sürpriz yaşamamak.

Sık Sorulan Sorular

Dubai’de şirket kurma süreci kaç gün sürer?

Şirket türüne ve faaliyet alanına göre değişse de, çoğu kurulum 5-10 iş günü içinde tamamlanabilir. Banka hesabı açılışı ve vize süreçleri ise ek zaman isteyebilir.

Dubai’de şirket açma maliyeti neden bu kadar değişken?

Çünkü maliyeti belirleyen tek şey “kuruluş ücreti” değil. Lisans türü, bölge seçimi, ofis modeli, vize sayısı, yıllık yenilemeler gibi kalemler toplamı etkiler.

Serbest bölgede kurulan şirket Dubai içinde satış yapabilir mi?

İş modeli ve lisans kapsamına göre değişebilir. Bazı senaryolarda yerel satış için ek düzenlemeler veya farklı yapı gerekebilir. Bu yüzden hedef pazar baştan net olmalı.

Dubai’de şirket kurmak gerçekten mantıklı mı?

Doğru iş modelinde evet, oldukça mantıklı olabilir. Ama “herkes yapıyor” diye değil; sizin hedef pazarınıza, operasyon planınıza ve bütçenize uyuyorsa mantıklıdır.

Kapanış: Şirketi Kurmak Kolay, Doğru Kurmak Değerli

Dubai’de şirket kurmak, çoğu girişimci için yeni bir sayfa demek. Kimi için global pazara açılan kapı, kimi için daha düzenli bir kurumsal yapı, kimi içinse yeni bir hayat planı… Hangisi olursa olsun, işin temeli aynı: doğru yapı, doğru lisans, doğru bölge ve gerçekçi bütçe.

Eğer siz de bu rehberi okurken “tamam, ben artık neyi araştıracağımı biliyorum” diyorsanız, güzel. Bir de son olarak şunu ekleyeyim: Deneyimle sabit; iyi planlanan bir kurulum, sonraki 1-2 yılı inanılmaz rahatlatır.

İsterseniz yazıyı paylaşın, girişimci arkadaşlarınıza gönderin; hatta aklınıza takılan bir nokta varsa yorum olarak not düşün. Sizden gelen sorularla bu rehberi daha da zenginleştirmek güzel olur, gerçekten.

