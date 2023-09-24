Kayseri'de dehşet bir olay yaşandı.

Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı.

İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı.

3 kişi yaralandı

Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Uzman çavuş müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı.