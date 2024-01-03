Belediye Başkanı Necati Okay’ın Başkanlığında Yapılan Meclis Toplantısı, Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.

Eski Tutanak Özetlerinin Okunarak Oylandığı Toplantıda Gündem Maddeleri Görüşülerek Karara Bağlandı.

Ayrıca Toplantıda Denetim Kurulu Üyeleri Seçimi Gerçekleştirildi.

Ardından Orta Hasarlı Binaların Durumuyla İlgili Yayınlanan Genelge Hakkında Meclis Üyeleri Başkan Okay Tarafından Bilgilendirildi.

Toplantıya Katılmayanların İzinli Sayılmalarının Ardından Bir Daha Ki Oturumda Toplanmak Üzere Meclise Ara Verildi.



