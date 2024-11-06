Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı.

Kamu Külliyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gündem maddelerini oylamaya sundu.

Toplantıya Katılmayanların İzinli Sayılmalarının Ardından Bir Daha Ki Oturumda Toplanmak Üzere Meclise Ara Verildi.