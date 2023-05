Dulkadiroğlu Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu en önemli projelerden olan Heyecan Bahçesi, asrın felaketinin ardından kapılarını gençlere yeniden açıyor. İçerisinde Zipline, Atlama Kulesi, Engelli Parkur, Tırmanma Duvarı gibi extrem alanların bulunduğu Heyecan Bahçesi bu hafta sonundan itibaren gençlerin hizmetinde olacak.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem sonrası sosyal aktivite alanlarının önemine değindi. Özellikle gençlerin depremin getirdiği stresten uzaklaşması adına bu gibi alanların önemli olduğunu ifade eden Başkan Okay, gerekli bakım çalışmalarının yapılmasıyla Heyecan Bahçesi’nin hizmete girdiğini söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için inşa ettiğimiz Heyecan Bahçemiz, asrın felaketinin ardından hizmet vermeye başlıyor. Kafeterya alanı deprem sonrasında vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi. Ancak extrem alanlarımız pasif durumdaydı. Yapmış olduğumuz bakım çalışmalarının ardından bu alanlarımızda hizmete hazır hale geldi. Bu hafta sonundan itibaren gençlerimiz Heyecan Bahçesi’nde vakit geçirebilecekler.”