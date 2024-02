Başkan Okay, ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, “Bu yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Duraklı ve Sakarya mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Okay, Dulkadiroğlu’na kazandırdığı projeleri anlatarak, yeni dönem için müjdeler verdi. Özellikle alt yapının yenileneceğini ve kısa sürede cadde ve sokakların iyileştirileceğini anlatan Başkan Okay, yeni dönemde hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Okay, vatandaşlarla yaptığı istişaresinde şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına çok önemli çalışmalara imza attık. Ancak bugün geldiğimiz süreçte asrın felaketi ilçemize çok büyük zarar verdi. Devletimizin gücü, milletimizin sarsılmaz inancıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi bildik. Hep birlikte asrın felaketinin izlerini silme adına bir yıldır mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha önce olduğu gibi ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”