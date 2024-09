Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, deprem sonrası yaşanan zorlukları yakından takip ederek, vatandaşların mağduriyetini gidermek için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Başkan Akpınar, “Depremin yaralarını sarmak bizim önceliğimizdir. Karaziyaret Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerine güvenle dönebilmesi ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için gereken her adımı atıyoruz,” dedi. Bu bağlamda yapılan parke çalışmasının da, depremin ardından hızlı bir toparlanma sürecine girildiğinin en somut örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaziyaret Mahallesi başta olmak üzere depremden etkilenen 105 mahallede de gerekli alt yapı ve yol yenileme projelerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Akpınar, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için sahadayız. Dulkadiroğlu’nun her köşesinde, depremin izlerini silmek adına yoğun bir çaba içindeyiz. Yerinde dönüşüm projeleri kapsamında her mahallede olduğu gibi Karaziyaret Mahallemizde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Karaziyaret Mahallesi'nde yaptığı parke çalışması, deprem sonrası toparlanma sürecine katkıda bulunurken, yerel halkın yaşam standardını da yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle bölgedeki hayatın normalleşmesi adına yapılan bu çalışmalar, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak takdir topluyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu