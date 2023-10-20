İnşaattaki yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İnşaat malzemelerinin yandığı öğrenildi.
Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki 44 katlı binanın 11. katındaki inşaat malzemeleri yanmaya başladı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken binanın üst kısımlarında bulunan 15 işçi dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PATLAMALAR OLDU
Zaman zaman küçük çaplı patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Kaynak: Haber Merkezi