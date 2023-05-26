25 Mayıs Survivor'da elenen isim açıklandı! Televizyon ekranlarının heyecanı bol yarışma programı Survivor'da finale sayılı günler kaldı. 25 Mayıs Survivor’da kim elendi? sorusu da yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın 25 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Geçtiğimiz günlerde oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda 3 eleme adayı da belli olmuştu. Peki, 25 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor’da eleme oldu mu, kim elendi?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da final için geri sayım başladı. Bu yıl yine birbirinden iddialı ve hırslı isimlerin katıldığı Survivor’da birçok yarışmacı adaya veda ederken kalan isimler de finale çıkmak için mücadelelerine devam ediyor. Survivor'da bu hafta kim elendi? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılıyor. Yarışmanın 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde kıran kırana ödül oyunu oynandı. İşte yaşananlar…

25 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sevilen yarışma programı Survivor 25 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununun birinci turunu 8-6'lık skorla Kırmızı Takım kazandı. İkinci turu da 6-3'lük skorla kazanan Kırmızı Takım, ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Aziz, Nefise ve Cansu yer alıyordu. Yarışmanın 25 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nefise, Cansu ve Aziz'in eleme adayı olduğu gecede SMS oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Aziz oldu. Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi Takımda ter döken Aziz, oylamada en az SMS'i alarak Survivor'a veda etti.