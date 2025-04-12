Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), 140’tan fazla ülkeden 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 74 dışişleri bakanı ve yaklaşık 450 uluslararası temsilcinin katılımıyla kapılarını açtı. 4 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan forum, küresel diplomasi ve uluslararası iş birliğine sahne oluyor.

Forumun ikinci gününde dikkat çeken temaslar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu, bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırıldığı, çözüm arayışlarının öne çıktığı bir platform olarak uluslararası arenada önemini artırmaya devam ediyor.