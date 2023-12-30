Milli sporcumuz Mete Gazoz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Başarılarıyla genç Türk sporcusuna da ilham kaynağı olan Gazoz, 2023 yılına da damgasını vurdu.

"Yılın okçusu" Mete Gazoz

Milli okçumuz Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu aldı.

Üçüncü kez ödülün sahibi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi oldu.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

Mete Gazoz kimdir?

1999 doğumlu Mete Gazoz eski milli okçu Metin Gazoz ve İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz’un oğlu olarak bu sporla erken yaşta tanıştı.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mete Gazoz, uluslararası spor kariyerine 14 yaşında başladı.

2020’de Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’nin bu alandaki ilk olimpik altın madalyasını kazandı.

2022’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Öte yandan Gazoz, ağustos ayında Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay şampiyonu oldu.