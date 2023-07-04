Fransa'da 27 Haziran'da cezayirli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 7. gününe girdi.

Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru da yaralandı. Olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaklaşık 10 alışveriş merkezi, 200'den fazla süpermarket, 250 tütün dükkanı ve 250 banka satış noktasının saldırıya uğradığını veya yağmalandığını söyledi.