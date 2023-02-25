5 binden fazla binanın yıkıldığı ve büyük hasar aldığı Türkoğlu ilçesinde 670 kişi depremden hayatını kaybetti.

10 ilde büyük yıkıntılara sebep olan deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine kardeş şehir uygulaması başlatıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Türkoğlu ilçesinin kardeş şehir belediyesi olan Düzce Belediyesi ve Kayseri Kocasinan Belediyesi, tam kadro Türkoğlu ilçesine gelerek yaraların sarılması noktasında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ve ilçe halkının yanında oldular.

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve ekibi daire müdürleriyle birlikte tam kadro Türkoğlu ilçesine çıkarma yaptı.

Geçmiş olsun ve başsağlığı temennisinde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü; Düzce Belediyemiz ve Düzceli kardeşlerimiz sizin yanınızda olmaya, dayanışmanın tüm gereklerini noksansız yerine getirmeye devam edecek. Birlikte başaracağız. Türkoğlulara selamlar, sevgiler. Açıklamasında bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ve daire müdürleri ile Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ'u ve ilçeyi ziyaret ettiler.

Başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 'Bugün yardımlaşmak için buradayız, el ele vermek için buradayız, yaraları sarmak için buradayız' ifadelerini kullandı.

Bu zor günlerinde desteklerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ ise; 'Dertlerimizle dertlenmeleri yaralarımızı bir nebzede olsun azaltmak için yaklaşık bir haftadır Türkoğlu ilçemizde gece gündüz çalışan başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra süresiz belediyemizin ve ilçemizin kalkınması için Düzce ve Kocasinan Belediyemizle kardeş şehiriz. Her türlü maddi, manevi, fiziki ve teknik destekleri konusunda başkanım yardımcı olacak. İlk aşamayı değerli Karaman Valimiz Tuncay Akkoyun ile birlikte atlattık. Kendisine de ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ilçemize 4 büyük konteyner kent kurulumu yapılacak. Alt yapıları bi kaç güne bitiyor. Ardından ise inşallah 1 sene içerisinde de kalıcı konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştireceğiz.

İlk günden bu yana Türkiye’nin hatta bir çok ülkeden dahi 500 tırın üzerinde yardımlar yağdı. Allah herkesten razı olsun. Bunu sürekli hale getirmek için çalışmalarımızı yaptık. Hemşerilerimiz hiç endişelenmesin. Türkoğlu’muzu o eski canlı haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tekrar Düzce ve Kocasinan Belediye Başkanlarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.