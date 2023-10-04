Şarkı, yayınlandığı ilk üç günde milyonlarca kez dinlendi.

Türk müziğinin sevilen sesi Ebru Yaşar’ın son singıl'ı dijital platformlarda rekor kırıyor.



Yaz sezonunu yoğun bir konser temposu ile geçiren Türk müziğinin güçlü sesi

Ebru Yaşar’ın Burak Bulut ile düet yaptığı son singılı "Kehribar" geçtiğimiz günlerde tüm müzik platformlarında yerini aldı…

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkı dijital platformlarda yer aldığı ilk üç günde milyonlara ulaştı…

Kısa sürede çok beğenilen "KEHRİBAR" şimdiden bu yılın hit parçaları arasında yer alıyor.