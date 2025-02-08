Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in;

2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadelede kararlık vurgulandı.