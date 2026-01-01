Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi olarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, finansal işlemlerde denetimi sıkılaştırdı. Amaç; kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele etmek ve para hareketlerinde izlenebilirliği artırmak.

Yeni tebliğ kapsamında bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri üzerinden yapılan EFT, havale ve nakit işlemleri artık daha ayrıntılı şekilde takip edilecek. Düzenlemenin, vatandaşların günlük bankacılık işlemlerini aksatmadan finansal şeffaflığı güçlendirmesi hedefleniyor.

EFT ve havalede işlem nedeni zorunlu

Yeni uygulamayla birlikte para transferi sırasında işlemin amacının seçilmesi zorunlu hale getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut işlem başlıklarına ek olarak;

"gayrimenkul ve araç alımı, borç verme-ödeme, bağış, vergi, tazminat, sağlık, kripto varlık işlemleri, şans oyunları ve sosyal medya ödemeleri " gibi birçok yeni seçenek menülere eklendi.

“Diğer” seçeneğine açıklama şartı

Vatandaşların “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel bir ifade seçmesi durumunda, en az 20 karakterden oluşan açıklama yazması gerekecek. Açıklama girilmeden transfer işlemi tamamlanamayacak.

Nakit işlemlerde kademeli denetim

MASAK, yüksek tutarlı nakit işlemler için de yeni bir takip sistemi oluşturdu.

– 200 bin – 2 milyon TL arasındaki işlemlerde işlem türü beyanı,

– 2 milyon – 20 milyon TL arasında “Nakit İşlem Beyan Formu”,

– 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise belge destekli detaylı beyan zorunlu olacak.

Yeni düzenleme ile finansal sistemde şeffaflığın artırılması ve şüpheli para hareketlerinin daha hızlı tespit edilmesi amaçlanıyor.