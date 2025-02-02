Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Ege ve Akdeniz'de kaydedilen sık depremle ilgili vatandaşları uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dünden bu yana Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzey doğusunda gittikçe sıklaşan depremlerden daha önce bahsettiğini anımsatarak, bugünde Ege kıyılarında bu depremlerin artması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında, "Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

https://twitter.com/nacigorur/status/1886016540698452037

Hatırlanacağı gibi Prof. Dr. Görür, Santroni Adası kuzey doğusundaki çok sayıda depremlerle ilgili dün yaptığı paylaşımda buradaki depremlerin 4 boyutunda olduğuna dikkati çekerek, sayfa takipçilerine "Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor" notunu paylaşmıştı.