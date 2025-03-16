İstanbul’un en büyük ilçelerinden Esenyurt’ta kurulan ve kurulduğu günden bugüne birlik ve beraberlik olgusunda öncü bir sivil toplum kuruluşu olmayı başaran KAHRAMANMARAŞ YURT DERNEĞİ sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve dernek merkezi bölgesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenleri düzenlediği iftar programında buluşturdu.

Türk Halk Müziğinin tanınmış sanatçılarından Aynur Özdemir, Ensar Vakfı Şube Başkanı Yılmaz Butur, Küçükçekmece Ortaokul Müdürü Cemal Kocabey’in katıldığı iftar programında aslen Kahramanmaraş Elbistanlı olan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Derviş Çelik iftar programında günün önemine binaen konuştu.

Kahramanmaraş Yurt Derneği Eğitim Camiası İftar programı yapılan yemek duasıyla son buldu.