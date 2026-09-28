Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 26 Eylül tarihinde duyurduğu 28 Eylül Pazartesi öğleden sonrası için iş bırakma kararı, kamuoyunda ve sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında kararın polis personeli kapsadığı yönünde iddialar ortaya atılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yazılı bir açıklama yayımladı.

"İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, haberlerin asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eylem Sadece Sivil Personeli Kapsıyor

EGM’den yapılan bilgilendirmeyle birlikte, teşkilat bünyesinde görev yapan emniyet mensubu polislerin görevinin başında olduğu ve eylemin yalnızca emniyet teşkilatında görevli sivil memurlar/personeller için geçerli olduğu netleşti.