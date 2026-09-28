Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren Güvenli Ödeme Sistemi zorunluluğu hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. Taşınmaz alım satım süreçlerinde alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, sahtecilik ve kapkaç gibi risklerle karşılaşmaması amacıyla hayata geçirilen sistemin başlangıç tarihi ertelendi.

Amaç: Dolandırıcılığı Ve Kayıt Dışılığı Önlemek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 29 Nisan tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe atıfta bulunuldu. Düzenlemeyle; gayrimenkul satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale yahut EFT ile yapılması durumunda, satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımının zorunlu kılındığı hatırlatıldı.

Teknik Altyapı İçin Tarih 1 Aralık Olarak Güncellendi

Sistemin tüm unsurlarıyla sorunsuz, güvenli ve kesintisiz işleyebilmesi için çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile bankalar arasındaki veri paylaşımı altyapısının kurulması, sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlaması ve operasyonel aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık olarak yeniden belirlendi.

Entegratör Belirlenecek, Pilot Uygulama Başlayacak

Açıklamada ayrıca, banka sistemleri ile TKGM arasındaki teknik entegrasyonu hızlandırmak adına bir entegratörün belirleneceği ifade edildi. Bankaların teknik altyapılarını hazır hale getirmesinin ardından, zorunlu tarihten önce sistemin işleyişini test etmek amacıyla bir pilot uygulamanın da devreye alınacağı bildirildi.