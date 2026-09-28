Osmaniye kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler Ve Yayalar Zor Anlar Yaşadı

Yağışın etkisiyle kent merkezindeki bazı caddeler ve ara sokaklar göle döndü. Yollarda biriken su nedeniyle hem yayalar ilerlemekte güçlük çekti hem de araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Alt Geçit Suyla Doldu, Ulaşım Kesildi

Sağanağın en fazla olumsuzluk yarattığı noktalardan biri ise Musa Şahin Bulvarı oldu. Bulvar üzerinde yer alan Devlet Bahçeli Alt Geçidi, kısa sürede suyla dolması üzerine sürücülerin güvenliği gerekçesiyle emniyet ve belediye ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Alt geçide giren güzergahlarda trafik alternatif yollara yönlendirildi.

Ekipler Tahliye İçin Sahada

Osmaniye Belediyesi’ne bağlı su ve kanalizasyon ekipleri, caddelerde ve kapatılan alt geçitte biriken suyun tahliyesi için pompalarla geniş çaplı çalışma başlattı. Yağışın olumsuz etkilerini azaltmak için kent genelindeki mesai sürüyor.