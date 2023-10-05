"Kira Artışına Yüzde 25 Sınırlama Getiren Düzenleme 1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süre İle Geçerli Olacak. Meclis Bayramdan Sonra Toplandığında Düzenleme Yasalaşacak."



Buna Göre; Yeni Yılda Kirada Yüzde 25 Zam Sınırlaması 1 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Devam Edecek. Böylelikle Kontrat Süresi Dolan Konut Kiracıları, Tüfe Rakamlarına Kayıtsız Kalarak Ev Sahiplerine Yüzde 25 Zam Yapacak.

Gayrimenkul Uzmanı Al Eren Önal Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Ekim Ayı Kira Artış Oranının Yüzde 25 Olduğunu Söyledi.