İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin sayıları paylaştı.

Çataklı, PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1195 operasyon yapıldığını söyledi.

"1'i gri kategoride aranan 94 terörist etkisiz hale getirildi"

Çataklı ekim ayında toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi ve tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi."

Ekim ayında 21 terör eylemi engellendi

Terör operasyonlarında, 149 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Çataklı, "78 silah, 26 adet mayın/EYP, 195 adet el bombası, 878 kg patlayıcı madde, 20 bin 869 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Çataklı ayrıca, ekim ayında toplam 21 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

Sığınak, barınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ekim 2022-15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlandığını, bugüne kadar bunun yüzde 25’inin yani 2 bin 157 operasyon gerçekleştiğini ifade eden Çataklı şöyle konuştu:

"Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirilmiş, 414 sığınak/barınak imha edilmiş, 88 silah, 211 el bombası, 33 adet mayın/EYP, 499 fünye, 463 tüp, 762 kg patlayıcı, 41 bin 47 mühimmat, 26 dürbün, 22 telsiz ele geçirilmiştir."

"Uyuşturucu operasyonlarında 32 bin 393 şüpheli gözaltına alındı, 1822 kişi tutuklandı"

Ekim ayında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele ilişkin de şu bilgileri verdi:

"25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen 199 bin 854 operasyonda 254 bin 813 kişi gözaltına alınmış, 22 bin 192 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

Aile içi ve kadına karşı şiddet rakamlarında azalış

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarıyla ilgili de konuşan Çataklı, "2021 ve 2022 ilk 10 ayına göre yüzde 7 azalışla 226 kadın yaşamını kaybetmiştir. Ekim ayında 24 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını 4 milyon 122 bin 892 indirilme sayısına eriştik. Uygulama ile bugüne kadar 322 bin 161 asıllı ihbar alınmıştır" dedi.

Ekimde 24 bin 998 düzensiz göçmen yakalandı

2022 yılı ekim ayında 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatörün yakalandığını aktaran Çataklı, "2016’dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 611 bin 143 kişidir" bilgisini paylaştı.