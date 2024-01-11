Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen gazeteciler, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.
Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen katıldığı oylamada "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğraflarına oy verdi. Eskalen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filisten'e destek", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.